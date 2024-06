Tirpersdorf - Nach dem Gewaltverbrechen innerhalb einer Familie mit drei Toten in Tirpersdorf im sächsischen Vogtland gibt es in der evangelischen Kirche des Ortes um 20 Uhr eine Andacht. „Es melden sich viele Menschen und erkundigen sich“, sagte Gemeindepfarrer Philipp-Immanuel Albert. „Das hat ganz viele hier sehr geschockt.“ So etwas habe niemand für möglich gehalten, es habe keinerlei Anzeichen dafür gegeben. Die St. Jakobus-Kirche sei offen, um Raum zu geben für Trauer und Beistand. Am kommenden Samstag ist laut Albert um 17 Uhr ein Gottesdienst für die Getöteten geplant - und den Täter.

Ein 28-Jähriger hatte am frühen Montagmorgen die Polizei angerufen und gesagt, er habe seine Familie getötet. Wenig später wurden die Leichen von dessen Großeltern, 85 und 84 Jahre alt, sowie seiner 59-jährigen Mutter in einem Einfamilienhaus gefunden. Der Enkel ließ sich widerstandslos am Tatort festnehmen, die Hintergründe in dem Fall sind noch unklar.