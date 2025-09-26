Bei einer Kontrolle auf der Autobahn 9 werden 123 Busse und Lkw überprüft. In vielen Fällen gibt es etwas zu bestanden. Für einen Bus und einen Transporter endet die Weiterfahrt.

Köckern - Bei einer Großkontrolle von Bussen und Lastwagen auf der A9 hat die Polizei zahlreiche Verstöße festgestellt. 123 Fahrzeuge wurden am Mittwoch an der Raststätte Köckern (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) angehalten und kontrolliert, wie die Polizei mitteilte. Demnach gab es 40 Beanstandungen.

Einem international fahrenden Linienbus wurde wegen technischer Mängel die Weiterfahrt untersagt. Der Motor war undicht, so dass Motorenöl auf die Auspuffanlage gelangte. Einem Gefahrguttransporter wurde ebenfalls die Weiterfahrt untersagt, da eine Bremsscheibe am Auflieger ohne Funktion war. Mit den Kontrollen sollte die Sicherheit erhöht werden.