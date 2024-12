Unfall in Wiesenaue

Warsow - Nach einem Verkehrsunfall in Wiesenaue (Landkreis Havelland) ist eine 49 Jahre alte Frau, die mit ihrem einjährigen Enkel im Kinderwagen unterwegs war, gestorben. Nach Angaben der Polizei ging die Frau am späten Montagnachmittag auf einer Straße, auf der es keinen Gehweg gibt, im Ortsteil Warsow mit ihrem Enkel in Fahrtrichtung. Ein Kleintransporter habe sie dann von hinten erfasst.

Die 49-Jährige sei mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden, wo sie später starb. Der einjährige Junge wurde demnach leicht verletzt, auch er kam ins Krankenhaus. Die Eltern wurden von Seelsorgern betreut. Wie es zu dem Unfall kam, sei nun Stand der Ermittlungen, sagte ein Polizeisprecher. Bei dem 38-jährigen Fahrer wurden keine Drogen- oder Alkoholwerte festgestellt.