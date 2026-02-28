weather wolkig
In Erfurt öffnet die größte Verbrauchermesse des Freistaats ihre Tore: Auf der Thüringen-Ausstellung präsentieren rund 750 Aussteller Produkte und Dienstleistungen rund um Haus, Garten und Bauen.

Von dpa 28.02.2026, 13:24
Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) verschaffte sich bei einem Rundgang auf der „Thüringen-Ausstellung“ einen Überblick.
Erfurt - Trends rund um Haus, Garten und Bauen: Die Thüringen-Ausstellung, Thüringens größte Verbrauchermesse, hat in Erfurt begonnen. Ministerpräsident Mario Voigt verschaffte sich am Eröffnungstag bei einem Rundgang auf dem Gelände einen Überblick und schlug ein Bierfass an. 

Bis zum 8. März präsentieren sich rund 750 Aussteller mit ihren Produkten und Dienstleistungen. Am Eröffnungswochenende laufen auch die beiden Spezialmessen zu Hochzeiten und Festen und zu Immobilien. Zudem haben zahlreiche Politiker ihren Besuch angekündigt - unter anderem mehrere Kabinettsmitglieder, aber auch Abgeordnete der Oppositionsparteien.