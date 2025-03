Der Umbau der Krankenhauslandschaft ist in vollem Gang. In neuen Großkliniken sollen medizinische Kompetenzen gebündelt werden. Im Heidekreis wird der Grundstein für eine Zentralklinik gelegt.

Bad Fallingbostel - Für das neue Heidekreis-Klinikum in Bad Fallingbostel wird am Mittwoch (10.00 Uhr) ein Grundstein gelegt. Die Kliniken in Soltau und Walsrode werden dort zentralisiert, Fertigstellung und Bezug ist für Ende 2028 geplant. Entstehen soll auf dem rund 45.000 Quadratmeter großen Areal ein Klinikneubau mit 345 Betten.

Der Bau wird mit 222 Millionen Euro aus Landes- und Bundesmitteln gefördert, die Gesamtkosten werden nach Angaben des niedersächsischen Gesundheitsministeriums auf rund 278 Millionen Euro geschätzt. Staatssekretärin Christine Arbogast sowie Vertreter des Landeskreises und der Stadt werden erwartet.