Deutschlands erste Olympiasiegerin in der Rhythmischen Sportgymnastik hat bei den Europameisterschaften beste Medaillenchancen. Nur an einem Gerät geht Darja Varfolomeev leer aus.

Tallinn - Olympiasiegerin Darja Varfolomeev steht bei den Europameisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik in drei Finals. Die 18-Jährige aus Schmiden war bei der Qualifikation im estnischen Tallinn die Beste mit dem Band und mit dem Reifen und zog als Zweite hinter der Ukrainerin Taisiia Onofriitschuk ins Mehrkampf-Finale am Samstag ein. „Ich habe Band in perfekter Version gezeigt“, sagte Varfolomeev.

Dagegen verpasste Deutschlands Sportlerin des Jahres wegen Geräteverlusten als Neunte den Einzug in den Endkampf mit den Keulen, für den sich hingegen ihre Teamkollegin Lada Pusch als Fünfte qualifizierte. „Keule lief heute nicht so gut. Trotzdem konnte ich eine hohe Wertung erzielen, weil ich die Elemente sehr stark ausführen konnte“, befand Varfolomeev. Mit dem Ball kämpft überdies Anastasia Simokova aus Schmiden als Zweitbeste um die Medaillen bei den Gerätefinals am Sonntag und erreichte überdies als Zwölfte das Finale im Vierkampf.

Varfolomeev hatte im vergangenen Jahr als erste Deutsche Olympia-Gold in der Rhythmischen Sportgymnastik gewonnen. Bei Olympischen Spielen werden im Gegensatz zu Welt- und Europameisterschaften nur Medaillen im Mehrkampf aus Ball, Keulen, Reifen und Band vergeben und nicht an den Einzelgeräten.