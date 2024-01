In Sachsen-Anhalt gibt es weniger Bibliotheken als noch vor ein paar Jahren. Die Grünen im Landtag wollen untersuchen lassen, wie man gegensteuern kann.

Ein Stapel Bücher liegt in einer Buchhandlung.

Magdeburg - Angesichts der sinkenden Zahl von Bibliotheken in Sachsen-Anhalt fordern die Grünen im Landtag mehr Unterstützung für die Einrichtungen. „Das Netzwerk an Bibliotheken im ländlichen Raum geht verloren. Wir müssen uns die Frage stellen, wie das Land hier mehr unterstützen kann“, sagte der kulturpolitische Sprecher Wolfgang Aldag der Deutschen Presse-Agentur. Seine Fraktion will dazu Ende Januar einen Antrag im Parlament einbringen.

Konkret soll ein neuer Bibliotheksentwicklungsplan auf den Weg gebracht werden. Experten sollen erarbeiten, wie viele Bibliotheken nötig sind, welches Personal sie brauchen, wie die Einrichtungen weiterentwickelt und finanziert werden können.

„Es geht nicht nur um Bücher ausleihen. Wir müssen die Bibliotheken als Orte neu denken und den Bildungscharakter stärker herausstellen“, sagte Aldag. Man könne beispielsweise diskutieren, ob die Einrichtungen auch am Wochenende öffnen sollten, damit Familien sie besser gemeinsam nutzen könnten. Im ländlichen Raum könne es zudem eine Option sein, Bibliotheken mit Dorfläden zu kombinieren und damit neue Begegnungsorte zu schaffen.

Die Zahl der Bibliotheken ist von 244 im Jahr 2019 auf 193 im Jahr 2022 gesunken. In der Statistik des Landesverwaltungsamts sind die Haupt- und Zweigstellen einschließlich der Fahr-, Musik- und integrierten Schulbibliotheken erfasst.

Der Bibliotheksverband Sachsen-Anhalt teilte auf Anfrage mit, insbesondere die Situation der öffentlichen Bibliotheken sei prekär, da die Aufgabe eine freiwillige Leistung sei. „Da die finanzielle Situation in vielen Städten und Landkreisen aktuell schwieriger wird, wird sich mancherorts die Situation der Bibliothek vor Ort verschlechtern.“ Dass der Bibliotheksentwicklungsplan nach 30 Jahren überarbeitet werden müsse, stehe außer Frage.

Auch die Koalition aus CDU, SPD und FDP hat die Zukunft der Bibliotheken im Blick. Im Koalitionsvertrag bleibt das Bündnis jedoch recht allgemein, dort heißt es: „Gemeinsam mit den Trägern sind Konzepte zu entwickeln, um schrittweise die Bibliothekslandschaft Sachsen-Anhalts in einen zeitgemäßen Angebots- und Aufenthaltsort zu entwickeln.“