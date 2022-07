Grüne für FFP2-Masken in Bus und Bahn

Dresden - Angesichts steigender Corona-Zahlen haben sich die Grünen im sächsischen Landtag für FFP2-Masken in Bus und Bahn ausgesprochen. Sie seien ein wichtiges Schutzmittel, die Durchsetzung einer Tragepflicht sei keine Gängelei, teilte die gesundheitspolitische Sprecherin Kathleen Kuhfuß am Sonntag mit. Mehr aufklärende Aufkleber in Bussen und Bahnen könnten zur mehr Akzeptanz beitragen. Derzeit reicht in Sachsen eine einfache medizinische Maske aus. Die Corona-Schutzverordnung gilt bis 16. Juli.

Im Gesundheits- und Pflegebereich müsse die FFP2-Pflicht auf jeden Fall beibehalten werden, erklärte Kuhfuß. Für ungeimpfte und nicht genesene Beschäftigte seien weiterhin regelmäßige Tests nötig, mindestens alle 48 Stunden.