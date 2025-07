Eine besondere Ehe in der Politik: Die nordrhein-westfälische Ministerin Josefine Paul und die Ex-Ministerin und heutige sächsische Landtagsabgeordnete Katja Meier haben geheiratet.

Düsseldorf/Dresden - NRW-Familienministerin Josefine Paul und die ehemalige sächsische Justizministerin und heutige Landtagsabgeordnete Katja Meier (beide Grüne) haben geheiratet. Das bestätigte ein Sprecher des Ministeriums für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration (MKJFGFI) in Düsseldorf der dpa. Zuvor hatten der Newsletter „Politik in Sachsen“ und „Landtagsblog.de“ über die Hochzeit berichtet.

Der Sprecher des MKJFGFI sagte der dpa: „Frau Ministerin Josefine Paul und Frau Staatsministerin a.D. Katja Meier haben am Dienstag, 15. Juli, im engsten Kreis standesamtlich in Wien geheiratet. Beide Politikerinnen hatten zuvor öffentlich über ihre Hochzeitspläne gesprochen und betont, dass sie als lesbisches Paar in politischen Führungspositionen auch eine Vorbildfunktion insbesondere für junge Menschen einnehmen.“

Paul (43) und Meier (45) hatten sich nach früheren Angaben im Präsidium des Bundesfrauenrats der Grünen kennengelernt und sind seit 2018 ein Paar. Ihre Hochzeitspläne hatten sie im April 2024 publik gemacht.