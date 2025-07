Lothar Matthäus glaubt an eine erfolgreiche Zeit von Thomas Müller in Nordamerika.

München - Rekordnationalspieler Lothar Matthäus sieht Vancouver als passende Station für Bayern-Legende Thomas Müller. „Dass Thomas Müller sich über den Großen Teich verabschiedet, ist keine Überraschung. Ich habe zwar laut Uli Hoeneß nicht alle Tassen im Schrank, aber ich habe schon vor fünf Monaten gesagt, dass ich mir Thomas sehr gut in der MLS vorstellen kann, und ich bin froh, dass er weitermacht“, schrieb der 64-Jährige in seiner Sky-Kolumne.

Matthäus: Müller als „Aushängeschild des deutschen Fußballs“ vor WM

„Er hat Spaß am Fußball, er bringt noch Leistung, auch wenn er in Nordamerika vielleicht etwas weniger gefordert wird und der Druck geringer ist. Aber er trägt dort Verantwortung als Aushängeschild des deutschen Fußballs mit Blick auf die WM im kommenden Jahr. Sportlich kann er nach wie vor Akzente setzen“, meinte Matthäus. „Das ist mir mit 39 Jahren gelungen und das wird Thomas mit 35 Jahren auch gelingen.“ Im reifen Fußballer-Alter spielte Matthäus in den USA für die New York Metrostars.

Müller soll sich angeblich mit den Vancouver Whitecaps schon weitgehend einig sein. Ein Wechsel liegt nun wohl nur noch an einem Deal zwischen Vancouver und Cincinnati. Hintergrund ist eine spezielle Regelung in der MLS rund um die sogenannten Discovery Rights. Jeder Verein kann bis zu sieben Spieler auf eine geheime Liste setzen lassen und sich auf jene ein exklusives Verhandlungsrecht sichern. Bei Müller war das schon vor einiger Zeit Cincinnati. Der langjährige Bayern-München-Star will aber wohl nicht nach Cincinnati.

„Thomas ist ein Naturmensch“

Auch Los Angeles ist wohl kein Thema für den Weltmeister von 2014. „Ich glaube, dass Vancouver besser zu ihm passt als Los Angeles. Thomas ist ein Naturmensch, in Vancouver hat er nicht nur das Meer, sondern auch wie in München die Berge in der Nähe. Ich kenne Vancouver, dort kann er super leben“, sagte Matthäus. „Thomas passt dorthin, er verdient gutes Geld und sammelt Lebenserfahrung, was auch wichtig ist, denn bisher ist er immer nur für ein paar Tage oder Wochen aus München oder Deutschland herausgekommen.“