Celle - Klimaaktivisten der Gruppe Letzte Generation haben am Montag in Celle den Autoverkehr blockiert. Bis 8.40 Uhr wurden vier Menschen am Thaerplatz von der Straße weggebracht, wie die Polizei mitteilte. Ein Beteiligter müsse mit einem Spezialgerät entfernt werden. An der Bahnhofstraße gebe es Reinigungsarbeiten, sagte ein Polizeisprecher.

Der Polizei nach beteiligten sich zehn Aktivisten an der Aktion, die gegen 8.00 Uhr begann. Die Letzte Generation sprach von friedlichem zivilem Widerstand, den sie fortsetzen wolle - auch in Celle. Die Aktivisten hatten zudem angekündigt, eine Statue mit Farbe zu übergießen.