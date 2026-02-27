Kürzlich war Guido Cantz noch in Karnevalssendungen im Fernsehen präsent - jetzt muss er den Tod seines Vaters verkraften. Es gibt zumindest eine Sache, die ihn tröstet.

Köln - TV-Moderator und Entertainer Guido Cantz (54) trauert um seinen Vater. Otto Cantz starb am Freitagmorgen im Alter von 85 Jahren im Kreis der Familie in Köln. „Wir sind alle sehr traurig, aber es ist ein großer Trost für uns, dass wir in seiner letzten Stunde bei ihm gewesen sind“, sagte er.

Bei der Übertragung des Kölner Rosenmontagszugs im WDR-Fernsehen hatte Cantz schon erwähnt, dass es seinem Vater derzeit nicht so gut gehe, und ihm herzliche Grüße übermittelt. Der Entertainer und Komiker lebt mit seiner Frau Kerstin Cantz und seinem Sohn Paul (15) im Kölner Stadtteil Porz. Alle seien nun in tiefer Trauer, teilte seine Agentur mit. „Wir bitten um Verständnis, dass wir uns nicht weiter dazu äußern werden.“