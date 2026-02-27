Das Geld hatte sie frisch von der Bank geholt, dann wird sie vor ihrer Haustür überfallen: Zwei bewaffnete Unbekannte nehmen einer Frau im Landkreis Leipzig mehrere Tausend Euro ab.

Trebsen - Zwei Maskierte haben in Trebsen (Landkreis Leipzig) eine 48-Jährige vor ihrem Haus überfallen und mehrere Tausend Euro erbeutet. Das Geld hatte die Frau zuvor bei einer Bank abgehoben, wie die Polizei informierte. Die Täter bedrohten sie den Angaben zufolge am Donnerstag mit einem Messer und forderten ihren Rucksack, in dem sie das Geld verstaut hatte. Die Frau blieb unverletzt, die Kriminellen flüchteten mit der Beute. Nach ihnen wird nun gesucht.