Magdeburg - Die Altmarkfestspiele profitieren von einer neuen Lotto-Förderrunde ebenso wie die Kinderstadt Bärenhausen in Bernburg und die sanierungsbedürftige Christuskirche in Wittenberg-Dobien. Der Aufsichtsrat der Lotto-Toto GmbH Sachsen-Anhalt hat 1,436 Millionen Euro Fördermittel für insgesamt 42 gemeinnützige Vorhaben im Land bewilligt, heißt es in einer Mitteilung. Das Geld stammt aus Spieleinnahmen, von jedem eingesetzten Euro kommen rund 40 Cent dem Gemeinwohl zugute. 13 Projekte werden zum ersten Mal gefördert, wie es weiter hieß: Etwa der Verein Zeitgeist, der Demokratie-Workshops an Schulen durchführt, und der SV Wacker Wallhausen im Landkreis Mansfeld-Südharz, der seine Kegelbahn saniert.