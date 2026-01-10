Ein Kreuzbandriss zwingt Moritz Wagner mehr als ein Jahr zur Pause. Nun steht der Basketball-Weltmeister vor der Rückkehr. Spielt er in seiner Heimatstadt?

Orlando - Der deutsche Weltmeister Moritz Wagner steht vor seinem Comeback in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA. Wie der Club auf seiner Homepage mitteilte, könnte der 28-Jährige mehr als ein Jahr nach seinem Kreuzbandriss an diesem Sonntag im Heimspiel seiner Orlando Magic gegen die New Orleans Pelicans zum Einsatz kommen.

Für den Nationalspieler würde damit eine lange Leidenszeit enden. Die schwerwiegende Verletzung hatte sich der Berliner im Dezember 2024 im Spiel gegen die New York Knicks zugezogen. Seither arbeitete er an seiner Rückkehr aufs Parkett, musste aber auf die Europameisterschaft 2025 verzichten, bei der die deutsche Nationalmannschaft mit seinem Bruder Franz den Titel gewann.

Mit dem bevorstehenden Comeback könnte Moritz Wagner zusammen mit seinem vier Jahre jüngeren Bruder Franz auch beim NBA-Spiel der Magic am kommenden Mittwoch in Berlin gegen die Memphis Grizzlies auflaufen.