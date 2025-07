Fast überall gute Wasserqualität in Brandenburg - doch Blaualgen trüben an einigen Seen das Badevergnügen.

Potsdam - Die Qualität der meisten Badeseen wird in Brandenburg weiterhin als ausgezeichnet eingestuft. Dennoch gibt es mancherorts Mängel aufgrund von Blaualgen. Das teilte das Umwelt- und Verbraucherschutzministerium in Potsdam mit. Die Wassertemperaturen lägen an den Badegewässern zwischen 20 und 22 Grad Celsius.

Aktuelle Beeinträchtigungen durch Blaualgen gibt es am Ruppiner See (Ostprignitz-Ruppin) und am Hohenjesarschen See (Märkisch-Oderland). Dort wird empfohlen, nicht zu baden. An der verunreinigten Badestelle Bad Saarow, dem Strandbad Mitte am Scharmützelsee im Landkreis Oder-Spree, wurde bei Nachkontrollen die Wasserqualität nun nicht mehr beanstandet.

An drei weiteren Badestellen - am Rangsdorfer See im Landkreis Teltow-Fläming, am Großen Wentowsee im Landkreis Oberhavel und am Kleinen Wentowsee in Oberhavel - liege die Sichttiefe derzeit unter einem halben Meter. Das könne Rettungseinsätze erschweren, hieß es.