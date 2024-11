In der Nähe von Halle haben Unbekannte einen Rasenmäher und Betonteile auf die Gleise gelegt. Ein Zug kollidierte mit dem Rasenmäher. Ein weiterer Zug musste eine Gefahrenbremsung einleiten.

Halle - Die Bundespolizei hat Ermittlungen aufgenommen, nachdem Unbekannte einen Rasenmäher und Betonteile bei Halle (Saale) auf die Gleise gelegt hatten. Zunächst sei ein Güterzug mit einem Rasenmäher kollidiert, der auf den Schienen lag, teilte die Bundespolizeiinspektion in Magdeburg mit. Es habe glücklicherweise keine Schäden gegeben. Kurz darauf habe der Zugführer eines zweiten Güterzuges zwei Betonteile auf den Gleisen bemerkt und eine Gefahrenbremsung eingeleitet. Er sei kurz vor den Betonplatten zum Stehen gekommen. Die Strecke sei daraufhin gesperrt worden. Tatverdächtige konnten nach Polizeiangaben nicht festgestellt werden, so dass die Bundespolizei mögliche Zeugen des Vorfalls bittet, sich zu melden. Die Vorfälle ereigneten sich bereits am Freitagabend.