In Sachsen-Anhalt will die Landesregierung ein Pflichtfach Wirtschaft an Gymnasien einführen. Doch Lehrer blicken mit Skepsis auf das Vorhaben.

Magdeburg - Die Pläne zur Einführung eines Pflichtfachs Wirtschaft an Gymnasien stoßen auf Kritik bei Lehrern. „Wir haben das Personal nicht. In Zeiten des Lehrermangels braucht das Schulsystem keine Experimente, sondern Ruhe und Stabilität“, sagte Andreas Slowig, Vorsitzender der Vereinigung der Schulleiter an Gymnasien der „Magdeburger Volksstimme“. Auch der Philologenverband zeigte sich skeptisch. „Wir sehen das äußerst kritisch“, sagte Thomas Gaube, Chef des Philologenverbands, der Zeitung.

Nach Plänen der Landesregierung soll auf dem Stundenplan von Siebt- und Achtklässlern in den Gymnasien in Sachsen-Anhalt künftig das Fach Wirtschaft stehen - mit einer Stunde pro Woche. Junge Menschen sollen so unter anderem auf die Herausforderungen der globalen Wirtschaftswelt vorbereitet werden. Im Gegenzug soll eine Stunde Geografie-Unterricht gekürzt und die Inhalte des Faches Sozialkunde sollen verändert werden.