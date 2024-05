Georgsmarienhütte - Ein Feuer hat einen Teil des Gymnasiums Oesede im Landkreis Osnabrück zerstört. Der Brand brach am frühen Samstagmorgen aus bisher ungeklärter Ursache im Obergeschoss der Schule in Georgsmarienhütte aus, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Verletzt wurde niemand. Die Löscharbeiten zogen sich bis Samstagmittag hin. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt. Am linken Gebäudeflügel entstand erheblicher Sachschaden, hieß es.

Wegen des Brandes fällt der Unterricht am Montag für alle Jahrgänge des Gymnasiums Oesede aus, wie der Landkreis Osnabrück mitteilte. Wann der Unterricht wieder stattfinden könne, stehe noch nicht fest. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort und nahm Ermittlungen auf.