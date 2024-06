Keitum - Scooter-Frontman H. P. Baxxter ist wieder verheiratet. Einen Tag nach der standesamtlichen Trauung im Sylter Heimatmuseum gaben sich der 60-jährige Musiker und seine Partnerin Sara am Samstag auf der Nordsee-Insel auch kirchlich das Jawort. Schätzungen zufolge waren insgesamt knapp 100 Gäste geladen. Vor der St. Severin Kirche zu Keitum hatten sich am Nachmittag bei teils strömendem Regen zahlreiche Schaulustige versammelt, um das Brautpaar zu sehen. Auch als Bräutigam und Braut nacheinander an der Kirche ankamen, goss es in Strömen - dem Volksmund zufolge ein gutes Omen für die Ehe.

Baxxter, der einen dunklen Frack trug, war standesgemäß im Rolls-Royce vorgefahren. Kurz darauf erschien mit einem anderen Wagen Sara. Sie trug ein weißes, kurzärmeliges Kleid und einen kleinen Schleier am hochgesteckten Haar. Als das Brautpaar nach knapp eineinhalb Stunden aus der Kirche trat, hatte der Regen nachgelassen, sodass es vor der Kirche die Glückwünsche der Gäste entgegennehmen konnte. Zu sehen waren unter anderem der FDP-Politiker Wolfgang Kubicki und Kultkoch Tim Mälzer.

Die Hochzeit war lange geheim gehalten worden, doch hatte H. P. Baxxter am Freitag selbst auf Instagram ein Foto von sich und Sara veröffentlicht, das beide vor dem auch als Standesamt genutzten Heimatmuseum zeigte. Die dazu verbreitete Nachricht „Just married“ erntete bis zum Samstag mehr als 17.000 Likes, darunter auch von Hamburgs Zweiter Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne).

„Wir haben uns im Sylter Museum in Keitum das Ja-Wort gegeben. Nur der engste Familienkreis war dabei, und wir haben das Ganze geheim gehalten. Es war eine tolle Zeremonie, die Standesbeamtin hat sehr rührende Worte für uns gefunden und das Wetter hat auch mitgespielt“, zitierte die „Bild“-Zeitung am Freitagabend den frisch Vermählten.

Im Anschluss an die kirchliche Trauung wollten H.P. Baxxter und seine mehr als 35 Jahre jüngere Frau dem Vernehmen nach mit Freunden und Verwandten in einer bekannten Insel-Bar die Hochzeit feiern. Für den Musiker ist es nicht die erste Ehe. Der gebürtige Ostfriese aus Leer, der mit bürgerlichem Namen Hans Peter Geerdes heißt, war bereits zwei Mal verheiratet.