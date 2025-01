Grünen-Kanzlerkandidat Robert Habeck sieht sich in der Underdog-Position, was den Kampf um den Posten des Regierungschefs angeht. Bei den Grünen sieht er aber einen Trend in die richtige Richtung.

Berlin - Nach Einschätzung von Grünen-Kanzlerkandidat Robert Habeck werden Umwelt- und Klimaschutzthemen für viele Menschen in Deutschland den Ausschlag bei ihrer Wahlentscheidung geben. Klimaschutz spiele im Wahlkampf bisher nicht eine so starke Rolle wie bei der letzten Bundestagswahl, sagte der Grünen-Politiker bei einem bei der Jugend des Deutschen Alpenvereins (DAV) im Kletterzentrum Berlin.

„Es gibt auch Gründe dafür: die Krisen, die Kriege, die wirtschaftliche Lage“, sagte Habeck. „Aber bei den Menschen ist das Thema voll noch da. Ich glaube, es ist für viele Menschen noch wahlentscheidend.“

Habeck sieht sich in einer Underdog-Position

Das gelte mindestens in der Hinsicht, dass Wählerinnen und Wähler die Ankündigung anderer Parteien, Abstriche beim Klimaschutz zu machen, wahrscheinlich hart abstrafen würden.

Er selbst sei als Kanzlerkandidat der Grünen in einer Underdog-Position, sagte Habeck. Die Grünen hätten aber als einzige Ampel-Partei eine Dynamik hinbekommen, aus dem Loch herauszukommen, in dem sie in der Regierungsphase gesteckt habe. Jetzt müsse die Partei diese Dynamik nutzen. Für ihn sei es logisch, dass die Grünen ganz vorne um die Macht kämpfen wollten, so der Grünen-Politiker.