In den frühen Morgenstunden ist in Karstädt eine Lebensmittelfabrik in Brand geraten. Die Feuerwehr und die Polizei sind im Einsatz.

In Karstädt rückte die Feuerwehr zu einem Brand in einer Lebensmittelfabrik aus. (Symbolfoto)

Karstädt - In einer Haferflocken-Fabrik in Karstädt (Landkreis Prignitz) ist ein Großbrand ausgebrochen. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurde die Brandmeldeanlage in den frühen Morgenstunden ausgelöst. Die Polizei sperrt aktuell das Gelände rund um die Brandstelle ab, während die Einsatzkräfte der Feuerwehr das Feuer bekämpfen. Nach ersten Informationen ist das Feuer mittlerweile unter Kontrolle, dennoch dauern die Löscharbeiten weiterhin an. Zuvor war die Bevölkerung per Warnapp über den Brand und die Geruchsbelästigung wegen des Rauchs informiert worden.

Die genaue Ursache des Brandes ist bisher noch nicht bekannt. Verletzte wurden bislang nicht gemeldet.