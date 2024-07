Auf frischer Tat werden mutmaßliche Automatensprenger erwischt. Nun sitzen drei junge Männer in Untersuchungshaft.

Osnabrück/Embsen (dpa/lni) - Nach der versuchten Sprengung eines Geldautomaten in Embsen im Landkreis Lüneburg hat das Amtsgericht Osnabrück Haftbefehle gegen die drei mutmaßlichen Täter erlassen. Die Männer sind zwischen 20 und 22 Jahren alt und sitzen in Untersuchungshaft, wie ein Sprecher der Schwerpunkt-Staatsanwaltschaft Osnabrück bestätigte. In diesem Fall seien sie auf frischer Tat erwischt worden, der Sprengstoff kam nicht zum Einsatz.

Die Polizei hatte die Männer mithilfe einer Drohne am frühen Mittwochmorgen in einem Maisfeld nahe dem verunfallten Tatfahrzeug entdeckt. Im Auto fanden die Ermittler mehrere vermeintliche Spreng-Packs, sie wurden kontrolliert gesprengt. „Wir gehen von einer professionellen Tätergruppierung aus“, sagte der Polizeisprecher. Nach den bisherigen Erkenntnissen beobachtete ein Spaziergänger in der Nacht die Männer nahe dem Geldautomaten und alarmierte die Polizei.

Ein Auto mit laufendem Motor stand vor der Bankfiliale. Noch bevor die Polizisten eintrafen, flüchteten die Männer mit hoher Geschwindigkeit. Dann hatte das Auto einen Unfall, dabei wurden die Männer leicht verletzt.

Staatsanwaltschaft Osnabrück ermittelt auch wegen Nähe zu Niederlanden

Bei der Schwerpunkt-Staatsanwaltschaft Osnabrück ist die Zentralstelle für Automatensprengungen in Niedersachsen angesiedelt, auch wegen der Nähe zu den Niederlanden. „Üblicherweise sind es in diesem Bereich jüngere Männer, die die niederländische Staatsangehörigkeit haben“, sagte der Sprecher.

Im Hintergrund gebe es organisierte Strukturen, die häufig sehr hochmotorisierte Autos und Sprengstoff zur Verfügung stellten. „Dadurch kommt es oft zu Unfällen, die Fahrer verlieren die Kontrolle“, erklärte er. In Kooperation mit den Kollegen in den Niederlanden versuche man nicht nur die Täter in Deutschland zu verhaften, sondern auch gegen die Strukturen der Organisierten Kriminalität vorzugehen.