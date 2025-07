Als ein Häftling in Frankreich entlassen wird, kommt dessen Zellennachbar gleich mit in die Freiheit - versteckt in einer Tasche. Die spektakuläre Flucht in Lyon fällt erst nach 24 Stunden auf.

Lyon - In Frankreich ist ein Häftling bei der Entlassung eines Mitgefangenem in dessen Tasche aus dem Gefängnis geflohen. Als der Zellennachbar am Ende seiner Haftzeit das Gefängnis in Lyon verlassen konnte, habe der junge Mann sich in einer von dessen Taschen versteckt und sei nach draußen gelangt, berichtete die Zeitung „Le Progrès“ unter Verweis auf die Staatsanwaltschaft. Die Flucht aus der vollkommen überfüllten Haftanstalt sei erst mehr als 24 Stunden später aufgefallen.

Der Geflohene saß mehrere Haftstrafen ab und gegen ihn wurde nach Angaben der Staatsanwaltschaft im Zusammenhang mit organisierter Kriminalität ermittelt. Nach Informationen der Zeitung steht er im Verdacht, an einem Doppelmord beteiligt gewesen zu sein. Die Flucht des Mannes ziehe nun interne Ermittlungen nach sich, teilten die Strafvollzugsbehörden mit, wie der Sender BFMTV berichtete.