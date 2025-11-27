Ein Häftling kehrt nach seinem Freigang nicht zurück – nun wird er gesucht. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Zu Details hält sie sich bedeckt.

Die Polizei sucht nach einem Gefangenen, der von seinem Freigang nicht ins Gefängnis zurückkam. Er soll zudem eine Gewalttat verübt haben. (Archivfoto)

Berlin - Die Berliner Polizei sucht nach einem Strafgefangenen, der nicht aus dem Freigang zurückkehrte. Der Mann soll zudem am Wochenende eine Gewalttat verübt haben. Polizeisprecher Florian Nath sagte der Zeitung „B.Z.“: „Die Kollegen ermitteln wegen gefährlicher Körperverletzung. Alles Weitere ist Gegenstand der Ermittlungen. Nach dem Mann wird gefahndet.“

Genauer wollte die Polizei nicht erläutern, worum es ging. Nach dem Zeitungsbericht soll der Mann seine Ex-Freundin mit einem Messer verletzt haben. Im Gefängnis Tegel saß er demnach wegen früherer Gewalttaten.