Ein Mitarbeiter entdeckt ein Hakenkreuz an einem Fenster der Linken-Geschäftsstelle in Spandau. Der Staatsschutz ermittelt - auch in anderen Fällen der letzten Wochen.

Berlin - Unbekannte haben ein Hakenkreuz an die Geschäftsstelle der Linken-Partei in Spandau geschmiert. Ein Mitarbeiter entdeckte am Montagabend die Schmiererei an einem Fenster und meldete es zunächst dem Vorstand, wie die Polizei mitteilte. Dieser rief dann die Einsatzkräfte. Der Polizeiliche Staatsschutz ermittelt zur Sachbeschädigung und zur Verwendung verfassungswidriger und terroristischer Organisationen.

In den letzten Wochen waren Parteibüros immer wieder Ziele von Schmierereien und Beschädigungen in Berlin. Erst am vergangenen Samstag hatten Unbekannte ein CDU-Parteibüro in Pankow mit einem Slogan zum Nahost-Konflikt beschmiert. In allen Fällen ermittelt der für politische Taten zuständige Staatsschutz.