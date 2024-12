Ein 1,50 Meter mal 1,50 Meter großes Hakenkreuz ist in Peitz auf die Straße gemalt worden. In Mühlenbeck wurden Hakenkreuze auf Schildern aufgebracht. Im ersten Fall gibt es einen Verdächtigen.

In Peitz in Süd-Brandenburg ist ein großes Hakenkreuz auf die Straße gemalt worden (Symbolbild).

Peitz - Ein 15-jähriger Junge steht im Verdacht, in Peitz in Süd-Brandenburg ein Hakenkreuz auf die Straße gemalt zu haben. Der Jugendliche habe das 1,50 Meter mal 1,50 Meter große Symbol nach ersten Erkenntnissen nach einer Feier mit einer öligen Flüssigkeit dort aufgebracht, berichtete die Polizei. Zeugen hatten die Polizei informiert. Die Beamten hätten den Schüler als Tatverdächtigen ermittelt. Das Hakenkreuz sei inzwischen entfernt. In Mühlenbeck im Landkreis Oberhavel malten zudem bisher unbekannte Täter vier Hakenkreuze auf das Werbeschild eines Zirkus, ein Stoppschild und zwei Hinweisschilder. Der Staatsschutz der Polizei übernahm die Ermittlungen.