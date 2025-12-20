Polizei und Zoll haben im Berliner Dong-Xuan-Center große Mengen Feuerwerkskörper beschlagnahmt. Diese waren zwar legal, aber viel zu viel.

Berlin - Polizei und Zoll haben im Dong-Xuan-Center in Berlin-Lichtenberg rund 500 Kilogramm Feuerwerkskörper beschlagnahmt. Laut Polizei war der Lagerplatz nur für 100 Kilogramm ausgelegt, wobei rund 600 Kilogramm gefunden wurden. Es sei illegal gewesen, diese Menge dort zu lagern – die Feuerwerkskörper selbst seien dagegen legal gewesen.

Insgesamt waren laut Polizei rund 90 Einsatzkräfte an der Kontrolle beteiligt. Der Verbundeinsatz wurde von der Polizei Berlin, dem Zoll und dem Ordnungsamt Lichtenberg durchgeführt, hieß es. Weitere Kontrollen zum Handel mit Feuerwerkskörpern in Berlin sollen folgen, teilte die Polizei mit.