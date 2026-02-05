In Sachsen gibt es zum Start in die Winterferien Halbjahreszeugnisse. Der Kinderschutzbund Sachsen bietet Kindern, Jugendlichen und Eltern Unterstützung bei Sorgen rund um die Noten.

Dresden - An diesem Freitag erhalten knapp 530.000 Schülerinnen und Schüler in Sachsen ihre Halbjahreszeugnisse. Wem dies Sorgen bereitet, der kann bei den Beratungsangeboten von „Nummer gegen Kummer“ darüber sprechen, wie der Kinderschutzbund Sachsen mitteilte. Die Kinder- und Jugendtelefone, die Online-Beratung sowie die Elterntelefone bieten demnach Unterstützung bei Fragen, Sorgen oder Konflikten.

„Viele Schülerinnen und Schüler sind unsicher, wie ihre Eltern auf das Zeugnis reagieren – insbesondere dann, wenn das erste Schulhalbjahr nicht wie erhofft verlaufen ist“, sagte Anne Marung, Koordinierende der sächsischen Kinder- und Jugendtelefone sowie der Elterntelefone in Sachsen. Auch besorgte Eltern bekommen bei den Sorgentelefonen Unterstützung.

Zum Start in die zweiwöchigen Winterferien wünschte Kultusminister Conrad Clemens allen Schülerinnen und Schülern sowie den Lehrkräften eine erholsame Winterpause. „Jetzt ist Zeit, Kraft zu tanken, um im zweiten Schulhalbjahr mit voller Energie durchzustarten“, betonte der CDU-Politiker.