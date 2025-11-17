Nach einer Vorführung am Amtsgericht Halle entkommt ein Verdächtiger. Seit Freitag ist der Mann auf der Flucht.

Halle - Die Polizei sucht deutschlandweit nach einem in Halle nach dessen richterlicher Vorführung am dortigen Amtsgericht geflohenen Mann. „Zu konkreten Abläufen, internen Bewertungen oder operativen Aspekten können wir uns aus einsatztaktischen Gründen nicht äußern“, sagte ein Sprecher der Polizeiinspektion Halle. Der Mann war am Donnerstagabend am Riebeckplatz in der Saalestadt vorläufig festgenommen worden. Am Freitag flüchtete er zu Fuß aus der polizeilichen Aufsicht im Außenbereich des Gerichtsgebäudes.

Die eingeleiteten bundesweiten Fahndungsaktivitäten umfassten „alle erforderlichen Schritte, die im Rahmen der bestehenden Zuständigkeiten vorgesehen sind“, sagte der Sprecher. Nähere Angaben etwa dazu, wie der Mann entkommen konnte oder welche Einsatzkräfte ihn bewachten, machte er nicht. Wie es dazu kommen konnte, sei nach Polizeiangaben „in Klärung“.

Verdacht auf Angriff in Frankreich

Der Mann wird auch in Frankreich gesucht. Gegen ihn liegt den Angaben zufolge eine Fahndungsausschreibung aus Frankreich von 2020 vor. Er soll dort einen Mann angegriffen und verletzt haben. Am Amtsgericht Halle war eine Festhalteanordnung im Zuge der internationalen Rechtshilfe durch einen Richter erlassen worden.

In Deutschland sei der Flüchtige unter anderem wegen Eigentums- sowie Betäubungsmitteldelikten bekannt, sagte der Polizeisprecher. „Nach den derzeitigen polizeilichen Erkenntnissen hielt sich der Gesuchte seit längerem in Deutschland auf.“

Polizei bittet um Hinweise

Bei der Suche nach dem Mann bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Der Gesuchte ist Anfang 20, schlank und rund 1,75 Meter groß. Er hat schwarzes, lockiges Haar und trug zuletzt einen Bart. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens war er mit einer schwarzen Daunenjacke, einer schwarzen Hose mit auffälligen Gesäßtaschen und einem weißen Pullover mit Kapuze bekleidet.