Seit einiger Zeit durfte Halles Oberbürgermeister Bernd Wiegand seine Amtsgeschäfte nicht ausführen. Nun geht er ab September offiziell in den Ruhestand. Halle braucht also einen neuen OB.

Halles suspendierter OB Wiegand ab September in Ruhestand

Halle - In Halle muss in den nächsten Monaten ein neuer Oberbürgermeister gewählt werden. Wie ein Mitglied des Stadtrates der Saalestadt der Deutschen Presse-Agentur bestätigte, hat der Stadtrat einem Antrag auf Versetzung in den Ruhestand des zuvor suspendierten Oberbürgermeisters Bernd Wiegand zugestimmt. Eigentlich wäre er noch bis 2026 im Amt gewesen.

Über den Antrag von Wiegand wurde am Mittwochabend in einer nicht-öffentlichen Sitzung entschieden, weil es sich um Personalangelegenheit handelt. Den Angaben zufolge wird Wiegand zum 1. September in den Ruhestand versetzt.

Gegen den parteilosen Politiker wird seit Anfang 2021 ein Disziplinarverfahren geführt. Seitdem durfte er auch seine Dienstgeschäfte nicht mehr ausüben und musste sich stattdessen wegen einer Vielzahl an Vorwürfen verantworten.

Unter anderem war Wiegand vor dem Landgericht in Halle im April dieses Jahres wegen uneidlicher Falschaussage verurteilt worden. Gegen ihn wurde eine Geldstrafe in Höhe von 16.800 Euro verhängt. Der Politiker hatte Revision eingelegt.