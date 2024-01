Belek - Fußball-Drittligist Hallescher FC hat die Generalprobe für die am nächsten Samstag beginnende Rückrunde vermasselt. Gegen Regionalligist Chemnitzer FC gab es am Freitag im Trainingslager in Belek nur ein 1:1 (1:1). Dominik Baumann hatte den HFC bereits in der ersten Minute per Kopf auf Flanke von Julian Eischberger in Führung gebracht. Der Chemnitzer Torjäger Dejan Bozic war nach 25 Minuten ebenfalls per Kopf erfolgreich. Beide Teams hatten fortan noch vereinzelt die Möglichkeit, das Spiel zu entscheiden, allerdings war das Niveau mäßig.

Halle fliegt am Samstag zurück und bereitet sich auf das erste Spiel nach der Winterpause gegen den FC Ingolstadt vor.