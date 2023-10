Hamburg - Nach dem Brand mehrerer Autos im Hamburger Elbtunnel sind am Freitagmorgen wieder alle Fahrspuren freigeben worden. „In der ersten Röhre gab es noch kleinere Aufräumarbeiten, aber nun haben wir hier wieder ganz normalen Betrieb. Es ist alles wieder auf“, sagte ein Sprecher der Verkehrsleitstelle am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg.

In der ersten Röhre waren am Donnerstagmorgen nach einem Unfall zwei Autos in Brand geraten und sechs Menschen leicht verletzt worden. Zudem wurden von der Feuerwehr 53 Menschen betreut und aus dem Tunnelbereich gebracht. Der Elbtunnel war während der Löscharbeiten zunächst in beide Richtungen gesperrt. Dann konnte zunächst die Autobahn 7 Richtung Süden und später zumindest eine von zwei Röhren in Richtung Norden freigegeben werden.