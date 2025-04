Wer mit dem Auto in Hamburg über die Elbe fahren will, hat im Grunde nur drei Möglichkeiten. Elbtunnel und Norderelbbrücke sind jedoch nur eingeschränkt nutzbar, nun wird die Neue Elbbrücke saniert.

Hamburg - An der Neuen Elbbrücke in Hamburg sollen am Freitag Sanierungsarbeiten beginnen. Es werde bis Ende Oktober einer der vier Fahrstreifen in Richtung Innenstadt gesperrt, teilte die Verkehrsbehörde mit. Ab 24. August werde auch stadtauswärts eine Spur nicht befahrbar sein. Während der gesamten sechsmonatigen Bauzeit sollen aber „regelhaft“ immer drei Fahrstreifen je Richtung zur Verfügung stehen.

Mit der Baumaßnahme dürfte der Verkehrsfluss über die Elbe noch schwieriger werden. Seit Einführung der Maßnahmen zur Schonung der maroden Norderelbbrücke kommt es bereits täglich auf der A1 zu längeren Staus. Diese betreffen auch den sogenannten Abzweig Veddel, der als A255 die A1 mit der Neuen Elbbrücke verbindet und an jedem Werktag von etwa 120.000 Fahrzeugen genutzt wird. Die parallel verlaufende Freihafenelbbrücke darf seit September vergangenen Jahres nicht mehr von Lastwagen über 7,5 Tonnen befahren werden.

Auch vor dem Elbtunnel staut sich nahezu täglich der Verkehr wegen der Baustellen auf der A7. Für das Wochenende vom 23. bis 26. Mai hat die Autobahn GmbH eine Sperrung der Norderelbbrücke in Richtung Süden (Bremen/Hannover) angekündigt.

Auch Anschluss zur Hafencity betroffen

Die Neue Elbbrücke, über die die Billhorner beziehungsweise Veddeler Brückenstraße verläuft, bildet das zentrale Einfallstor in die Hamburger Innenstadt. Saniert werden müssen nach Angaben der Verkehrsbehörde die Fahrbahnübergänge an den Enden der Brückenbauten. Dies könne nur in der wärmeren Jahreszeit geschehen.

Die Ausfahrt von Süden kommend in die Hafencity wird den Angaben zufolge bis zum 3. November gesperrt. Die Auffahrt aus der Hafencity auf die Brücke in Richtung Süden werde ab 24. August nicht mehr nutzbar sein. Zunächst wird nur das Bauwerk in Richtung Innenstadt saniert. Die Instandsetzungsarbeiten in Richtung stadtauswärts sind für 2026 im gleichen Zeitraum geplant.