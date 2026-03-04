Im vorletzten Gruppenspiel der Champions League siegt der deutsche Meister beim dänischen Meister. Vor allem in der zweiten Hälfte sind die Füchse dominant.

Berlin - Die Handballer der Füchse Berlin haben das Spitzenspiel der Gruppe A in der Champions League gewonnen und sich damit vorzeitig den Gruppensieg gesichert. Der Bundesligist gewann am Mittwochabend beim dänischen Meister Aalborg Handbold mit 35:31 (16:15). Beide Teams waren bereits zuvor für das Viertelfinale qualifiziert. Beste Berliner Werfer waren Mathias Gidsel mit acht und Hakun West av Teigum und Tim Freihöfer mit je fünf Toren.

Der Bundesligist, der die letzten vier Duelle gegen Aalborg gewann, fand gleich gut in die Partie. Mit einer überzeugenden Abwehrarbeit zwangen sie die Dänen zu Fehlern und gingen so schnell 4:2 in Führung. Anschließend scheiterten die Gäste gleich mehrmals an Aalborg-Keeper Niklas Landin, nach einem 0:3-Lauf war die Partie dann wieder ausgeglichen.

Füchse in der zweiten Hälfte dominant

Das blieb die hochklassige Partie dann auch bis zur Pause. Kein Team konnte sich mehr als ein Tor absetzen. Aalborg war immer durch wuchtige Würfe durch das Rückraumzentrum erfolgreich, die Füchse ließen den Ball mehr laufen und fanden so Lösungen. Kurz vor der Pause holten sie sich so die knappe Führung zurück.

Und das setzten die Berliner nach dem Seitenwechsel zunächst fort. In der 39. Minute bauten sie den Vorsprung - auch dank starker Paraden von Torwart Dejan Milosavljev - auf vier Tore aus (22:18). Doch nach einer Auszeit kam Aalborg wieder zurück und glich zum 24:24 aus. Die Füchse blieben unbeeindruckt, antworteten mit einem 5:1-Lauf und zogen sechs Minuten vor Ende auf 32:26 davon - die Entscheidung.