Joel Birlehm verlässt die Rhein-Neckar Löwen zum Saisonende und geht nach Niedersachsen. Der 26-Jährige hatte es nicht in den Kader für die Heim-EM geschafft.

Mannheim - Handball-Nationaltowart Joel Birlehm wechselt zur kommenden Saison innerhalb der Bundesliga von den Rhein-Neckar Löwen zur TSV Hannover-Burgdorf. Das gaben die beiden Clubs am Donnerstag bekannt. Birlehm erhält bei den Niedersachsen einen Vertrag über drei Jahre.

„Da die aktuelle Konstellation für uns drei unbefriedigend ist und sich auch mittelfristig nicht so lösen lässt, dass sie für mich sportlich Sinn ergibt, werde ich die Löwen schweren Herzens verlassen“, sagte Birlehm über die Situation im Tor der Nordbadener, bei denen er mit David Späth und Mikael Appelgren konkurriert.

In Hannover wolle er nun den nächsten Schritt in seiner Karriere machen, erklärte der 26-Jährige. In den deutschen Kader für die Heim-EM im kommenden Jahr hatte er es nicht geschafft.

„Wir sind sehr stolz, einen deutschen Top-Torhüter langfristig von unserem Verein und unseren Zielen überzeugt zu haben“, sagte Hannovers Sportlicher Leiter Sven-Sören Christophersen.