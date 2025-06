Am Freitag, 6. Juni, beginnen die Händel-Festspiele in Halle (Saale). (Archivbild)

Halle - Die Händel-Festspiele in Halle bieten ab diesem Freitag unter dem Motto „Frischer Wind: Der junge Händel in Italien“ mehr als 60 Veranstaltungen an 17 Orten. Auf dem Programm bis zum 15. Juni stünden die große Oper, das feierliche Oratorium, glanzvolle Festkonzerte und auch genreübergreifende Formate, wie die Stadt Halle mitteilte. Zur Eröffnung der Händel-Festspiele gebe es traditionell eine Opernpremiere - in diesem Jahr ist es Georg Friedrich Händels Oper „Agrippina“.

Händel wurde 1685 in Halle geboren. Nach verschiedenen Stationen wie in Italien lebte er in London, wo er 1759 starb. Händel war laut Experten zu seiner Zeit ein Superstar. Bis heute wird Händels Musikschaffen weiter erforscht, Stücke werden weltweit gespielt. Zu den berühmten Werken im reichen Opern- und Oratorienschaffen des Komponisten zählen das Kirchenmusikstück „Messiah“ ebenso wie die „Feuerwerksmusik“. Erstmals fanden die Festspiele 1922 statt, seit 1952 werden sie jährlich in der Saalestadt veranstaltet.