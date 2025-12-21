Verkaufsoffener Sonntag Handel hofft auf starken Endspurt im Weihnachtsgeschäft
Viele Läden hoffen am verkaufsoffenen Sonntag auf volle Kassen. Kann der Shopping-Endspurt das Weihnachtsgeschäft noch retten?
Berlin - Der Berliner Einzelhandel hofft kurz vor dem Fest auf ein starkes Finale im Weihnachtsgeschäft. In Berlin sollen am heutigen verkaufsoffenen Sonntag (ab 13.00 Uhr) auf Shoppingmeilen wie Kudamm und Tauentzien, in großen Malls sowie in vielen kleineren Geschäften die Kassen klingeln. In Brandenburg öffnen die Läden in Cottbus und im Havelpark Dallgow-Döberitz bei Berlin.
Der Adventsverkauf markiert laut Handelsverband Berlin-Brandenburg den Höhepunkt der traditionell umsatzstärksten Woche vor Weihnachten und ist demnach für viele Geschäfte immens wichtig. Bisher verlief das Weihnachtsgeschäft nach Einschätzung der Branche eher durchwachsen, weil viele Menschen nicht in Kauflaune sind.