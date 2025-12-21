Berlin - Der Berliner Einzelhandel hofft kurz vor dem Fest auf ein starkes Finale im Weihnachtsgeschäft. In Berlin sollen am heutigen verkaufsoffenen Sonntag (ab 13.00 Uhr) auf Shoppingmeilen wie Kudamm und Tauentzien, in großen Malls sowie in vielen kleineren Geschäften die Kassen klingeln. In Brandenburg öffnen die Läden in Cottbus und im Havelpark Dallgow-Döberitz bei Berlin.

Der Adventsverkauf markiert laut Handelsverband Berlin-Brandenburg den Höhepunkt der traditionell umsatzstärksten Woche vor Weihnachten und ist demnach für viele Geschäfte immens wichtig. Bisher verlief das Weihnachtsgeschäft nach Einschätzung der Branche eher durchwachsen, weil viele Menschen nicht in Kauflaune sind.