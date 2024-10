Meißen/Dresden - Unbekannte haben die Attrappe einer Handgranate vor dem Eingang des Vereins „Buntes Meißen“ abgelegt. Dazu hatten sie eine kleine Flasche aus Kunststoff so gestaltet, dass sie einer Handgranate mit Zünder ähnelte, wie die Polizei in Dresden mitteilte. Beamte hätten die Attrappe sichergestellt. Eine Gefahr habe nicht bestanden. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Freitagnachmittag bis Samstagfrüh. Der Staatsschutz ermittelt. Es werde unter anderem geprüft, ob es einen Zusammenhang zu früheren Bedrohungen des Meißner Vereins in den vergangenen Wochen gebe, hieß es.

Auf der Internetseite des Vereins, der sich unter anderem für Flüchtlinge einsetzt, wird davon berichtet, dass in den vergangenen Wochen etwa das Vereinsschild am Eingang beschädigt wurde und von Unbekannten immer wieder Briefe mit als bedrohlich empfundenen Inhalten am Zaun hinterlassen würden.