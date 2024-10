In gut einem Monat öffnen die Weihnachtsmärkte in Sachsen-Anhalt. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Handel und Gastronomie machen sich aber ein wenig Sorgen.

Magdeburg - Die Personallage für die Weihnachtsmärkte verschlechtert sich nach Ansicht von Händlern und Schaustellern immer mehr. Wie in allen gastronomischen Bereichen sei auch bei den Weihnachtsmärkten die Personalsituation grundsätzlich angespannt, sagt der Geschäftsführer der Magdeburger Weihnachtsmarkt GmbH, Paul-Gerhard Stieger.

Die Schausteller signalisierten, dass es immer schwieriger sei, Personal für einen kurzfristigen Zeitraum zu finden. Dabei gebe es inzwischen eine Entlohnung, die teils deutlich über dem Mindestlohn liege. Dies sei vor etwa zehn Jahren noch anders gewesen. Absagen wegen Personalmangels habe es für den Magdeburger Weihnachtsmarkt aber nicht gegeben.

Stundenlöhne von 15 bis 17 Euro netto

Vor allem seit der Corona-Pandemie sei die Personalsuche noch einmal schlechter geworden, weil sich damals viele Beschäftigte ganz neue Branchen gesucht hätten, sagte der Vorsitzende des Magdeburger Schaustellervereins, Olaf Haase. Es gebe inzwischen Stundenlöhne von 15 bis 17 Euro netto für einfache Arbeiten, dennoch sei es schwierig, verlässliches Personal zu finden. Oft könne er seine eigenen Stände nur mit Unterstützung von Familienmitgliedern besetzen.

„Das Problem ist, dass man mit weniger Personal dann auch nicht mehr die Umsätze erzielen kann, die sonst möglich wären“, sagte Haase. „Das ist dann ein Kreislauf.“ Vermehrt würden Leute auch absagen, weil sie mit dem Lohn über die Sätze für das Bürgergeld kommen würden und sich die Arbeit daher nicht lohne.

Mehr Wochenendtermine in diesem Jahr

Die Personalsuche sei immer mit sehr mit Glück verbunden, sagte auch der zweite Vorsitzende des Schaustellerverbands aus Halle, Robert Hoffmann. Dennoch blicke er optimistisch auf den Weihnachtsmarkt in diesem Jahr. Letztes Jahr habe es nur drei richtige Wochenenden gegeben, in diesem Jahr seien die Bedingungen von den Terminen her besser. Ausschlaggebend sei letztlich aber oft das Wetter. In Magdeburg und Halle öffnen die Weihnachtsmärkte in gut einem Monat in der Woche vor dem ersten Adventswochenende.