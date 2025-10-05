weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  Kriminalität: Handtasche geraubt - Reizgas ins Gesicht gesprüht

Kriminalität Handtasche geraubt - Reizgas ins Gesicht gesprüht

Drei Jugendliche greifen nachts eine 70-Jährige in Reinickendorf an – sie wird zu Boden gestoßen. Die Täter flüchten.

Von dpa 05.10.2025, 13:26
Der Diebstahl ereignete sich mitten in der Nacht zum Sonntag in Reinickendorf. (Symbolbild) Carsten Rehder/dpa

Berlin - Jugendliche haben einer 70-Jährigen in Berlin-Reinickendorf eine Handtasche geraubt und sie dabei verletzt. Laut Polizei war die Frau in der Nacht zum Sonntag gegen 0.30 Uhr zu Fuß unterwegs, als ihr die drei Jugendlichen entgegenkamen. Sie sollen ihr Reizgas ins Gesicht gesprüht haben. Nach einer kurzen Rangelei um die Handtasche der 70-Jährigen wurde die Frau zu Boden geschubst und die Jugendlichen flüchteten mit der Tasche, teilte die Polizei mit. Die Bestohlene wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht, hieß es weiter.