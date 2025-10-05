Berlin - Jugendliche haben einer 70-Jährigen in Berlin-Reinickendorf eine Handtasche geraubt und sie dabei verletzt. Laut Polizei war die Frau in der Nacht zum Sonntag gegen 0.30 Uhr zu Fuß unterwegs, als ihr die drei Jugendlichen entgegenkamen. Sie sollen ihr Reizgas ins Gesicht gesprüht haben. Nach einer kurzen Rangelei um die Handtasche der 70-Jährigen wurde die Frau zu Boden geschubst und die Jugendlichen flüchteten mit der Tasche, teilte die Polizei mit. Die Bestohlene wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht, hieß es weiter.