Chemnitz - Das Handwerk in Sachsen setzt sich für die Einführung einer Prämie für Ferienpraktika ein. Dieser Vorschlag ist Teil eines Forderungskataloges an eine neue sächsische Regierung, den die Vollversammlung der Handwerkskammer Chemnitz beschlossen hat. Die Prämie soll ebenso wie eine verpflichtende Berufsorientierung an den Schulen dazu beitragen, mehr Azubis für Handwerksberufe zu gewinnen. In Sachsen gibt es derzeit mehr freie Lehrstellen als Interessenten.

In den Nachbarbundesländern zahlt das Land bereits eine Prämie für Schülerpraktika. In Sachsen-Anhalt gibt es pro Praktikumswoche 120 Euro. Gezahlt wurde zunächst für Praktika im Handwerk; im Sommer wurde die Prämie auf die Land- und Forstwirtschaft ausgeweitet. Auch in Thüringen gab es in diesem Jahr eine Praktikumsprämie von 120 Euro pro Woche.

Der Forderungskatalog umfasst noch weitere Maßnahmen, die zur Stärkung des Handwerks beitragen sollen. „Probleme und Herausforderungen gibt es zur Genüge“, erklärte Kammer-Präsident Frank Wagner. Die Handwerker dringen auf einen Bürokratieabbau, wollen alle wirtschaftlichen Themen in einem Ministerium gebündelt sehen und lehnen eine weitere Personalaufstockung beim Land ab - mit Ausnahme von Lehrkräften und Polizisten.