Halle - Das Handwerk im Süden Sachsen-Anhalts sieht weiterhin keine Belebung der wirtschaftlichen Lage. Von Aufbruchstimmung könne keine Rede sein, teilte die Handwerkskammer Halle mit. „Die Betriebe sehen kaum Anzeichen für eine baldige konjunkturelle Belebung.“ Die konjunkturelle Lage im Handwerk lag im vierten Quartal des vergangenen Jahres auf dem gleichen Niveau wie im Vorquartal und leicht unter dem Niveau des Vorjahres. „Dass 2025 deutlich häufiger die fehlende Nachfrage genannt wird, unterstreicht die Tiefe der konjunkturellen Krise“, betonte die Handwerkskammer. Sie fordert von der Politik dringend Reformen.