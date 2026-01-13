Nicht in allen Wohnungen funktionierte nach dem Ende des Stromausfalls auch die Heizung wieder. Die Handwerksbetriebe in dem Gebiet haben nach wie vor viel zu tun.

Während des Stromausfalls wurden Heizungen beschädigt, die Kunden saßen dann auch nach dem Wiederanlaufen der Versorgung noch in der Kälte. (Archivbild)

Berlin - Viele Kundinnen und Kunden haben nach dem Stromausfall im Südwesten Berlins wegen beschädigter Heizungen weiter in der Kälte gesessen. Handwerksbetriebe in der betroffenen Region hätten deshalb nach wie vor alle Hände voll zu tun, teilte die Innung für Sanitär, Heizung, Klempner und Klima auf Anfrage mit. „Der Höhepunkt scheint jetzt überschritten“, hieß es. Die Betriebe arbeiteten die Anfragen systematisch ab.

Dafür verschöben die Unternehmen auch Bauprojekte oder kleinere Reparaturen, die nicht in Zusammenhang mit dem Stromausfall stünden. Auf diese Weise solle den betroffenen Haushalten schnell geholfen werden.

Grundsätzlich sei die Wiederinbetriebnahme der Wärmeversorgung nach dem Stromausfall weitgehend reibungslos verlaufen, teilte die Innung weiter mit. Insbesondere Fernwärme-, Öl- und Gasheizungen hätten den Ausfall meist unbeschadet überstanden.

Alte Heizungen und Wärmepumpen betroffen

Die Probleme beträfen vor allem alte Heizungen, die seit 20 Jahren oder mehr im Einsatz seien. Auch Wärmepumpen seien zum Teil stark beschädigt worden, vor allem dort, wo das Heizungswasser während des Stromausfalls nicht abgelassen worden sei. „Schäden betrafen elektronische Bauteile, Regelungstechnik und in einigen Fällen auch eingefrorene Heizungen“, hieß es. Kältemittelaustritte oder Rohrbrüche seien der Innung bisher nicht gemeldet worden.

Viele Kundinnen und Kunden hätten sich während des Stromausfalls bei ihrem Fachbetrieb gemeldet. So hätten viele Wärmepumpen rechtzeitig geschützt werden können. Auch die Hersteller selbst hätten sich zum Teil bei den jeweiligen Haushalten gemeldet.

Wegen eines Anschlags auf eine Kabelbrücke waren im Südwesten Berlins Zehntausende Haushalte tagelang ohne Strom. Davon war auch die Wärmeversorgung in den Wohnungen betroffen. Seit vergangenem Mittwoch läuft die Stromversorgung in dem Gebiet wieder.