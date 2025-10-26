Schwein gehabt! Bremens Polizei muss ein störrisches Hängebauchschwein von der Straße lotsen. Erst mit Hilfe der Besitzerin lässt sich „Peppa“ überzeugen.

Die Polizei in Bremen muss ein störrisches Hängebauchschwein von der Straße bewegen. (Symbolbild)

Bremen - Ein ausgebüxtes Hängebauchschwein hat in Bremen-Oslebshausen zu einem ungewöhnlichen Polizeieinsatz geführt. Nach Polizeiangaben hatten Verkehrsteilnehmende das Tier auf der Fahrbahn entdeckt und Alarm geschlagen. Die Beamten versuchten zunächst, das Schwein zur Seite zu lotsen – erfolglos: Das „Peppa“ genannte Tier trottete unbeirrt weiter.

Da die Besitzerin am Freitagabend zunächst nicht erreichbar war, wurde ein Transportfahrzeug für Tiere angefordert. Kurz darauf kam jedoch ein Bekannter der Halterin zufällig vorbei und half beim Kontakt. Schließlich traf die Besitzerin ein und konnte das Schwein mit vertrauten Worten zurück nach Hause führen.

Der tierische Ausflug führte laut Polizei nur zu leichten Verkehrsbehinderungen. Eine Gefahr bestand demnach nicht.