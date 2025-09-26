Das Transferfenster ist zu, doch Hannover 96 plant bereits weiter. Nun hat ein Nachwuchstalent aus Malawi bei den Niedersachsen unterschrieben.

Hannover - Hannover 96 hat den 18 Jahre alten Offensivspieler Mwisho Mhango unter Vertrag genommen. Der Junioren-Nationalspieler aus Malawi erhält beim Fußball-Zweitligisten eine Vertrag bis zum 30. Juni 2030.

Mhango soll in den kommenden Wochen bei den Profis mittrainieren, ab Januar 2026 könnte er für die Niedersachsen dann auch in Pflichtspielen zum Einsatz kommen. Als Nicht-EU-Spieler ist er für die U23 in der Regionalliga Nord dagegen nicht spielberechtigt, weshalb im Winter auch eine Leihe denkbar ist.

„Mwisho ist noch ein sehr junger Spieler. Wir werden ihn ganz in Ruhe in Hannover ankommen lassen und dann im Winter schauen, was für ihn und seine Entwicklung am besten ist“, sagte Hannovers Geschäftsführer Marcus Mann.