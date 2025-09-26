Kurz bevor der Club in Friedrichshain am frühen Morgen schließt, will ein Mann noch rein. Der Türsteher weist ihn ab - und wird mit einem Messer attackiert. Wie es nun vor Gericht weitergeht.

Während er wegen einer anderen Straftat in einem Gefängnis einsaß, fielen die psychischen Probleme des Mannes auf. (Archivbild)

Berlin - Nach einer Messerattacke auf einen Türsteher und einen Clubgast in Friedrichshain soll der mutmaßliche Täter dauerhaft in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werden. Aus Sicht der Berliner Staatsanwaltschaft gibt es Anhaltspunkte dafür, dass der inzwischen 23-Jährigen die Taten aufgrund einer psychiatrischen Erkrankung begangen hat und zur Tatzeit nicht schuldfähig war.

Die Behörde hat ihre Ermittlungen abgeschlossen und beim Landgericht Berlin ein sogenanntes Sicherungsverfahren beantragt. Sie wirft dem 23-Jährigen mit marokkanischer Staatsangehörigkeit versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung vor.

Opfer erleiden Schnittverletzungen

Der Mann wollte nach den Ermittlungen am frühen Morgen des ersten Weihnachtstages 2024 in einen Nachtclub in der Warschauer Straße. Der Türsteher wies ihn jedoch ab mit dem Hinweis, dass der Club in Kürze schließe. Daraufhin soll der 23-Jährige in Richtung des Kopfes und des Rumpfes des 58-Jährigen gestochen haben. Ein 27 Jahre alter Gast eilte dem Türsteher zu Hilfe. Beide erlitten Schnittverletzungen.

Der mutmaßliche Täter flüchtete laut Staatsanwaltschaft. Als Polizisten ihn verfolgten, sprang er von einer U-Bahn-Brücke in etwa sieben Meter Tiefe. Bei dem Aufprall erlitt er erhebliche Verletzungen.

Der Mann kam zunächst in ein Krankenhaus, danach verbüßte er laut Staatsanwaltschaft eine Haftstrafe wegen einer anderen Tat. Im Gefängnis fielen dann die psychischen Probleme auf. Seit April ist der Mann vorläufig in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht, wie es hieß.