Bislang steht Maurice Neubauer bei jedem 96-Spiel in der 2. Liga auf dem Feld. Gegen Darmstadt ändert sich das.

Hannover - Fußball-Zweitligist Hannover 96 muss bis auf weiteres auf Maurice Neubauer verzichten. Der 29 Jahre alte Defensivspieler hat sich beim 2:2 bei der SV Elversberg am Freitag eine Muskelverletzung im hinteren Oberschenkel zugezogen und fällt damit auf jeden Fall im Heimspiel gegen SV Darmstadt 98 am Samstag aus. Neubauer, der im Sommer aus Elversberg gekommen war, hat bislang alle Zweitligaspiele dieser Saison für die Niedersachsen bestritten.