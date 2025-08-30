Rückstand, Latte, dann Triumph: Tabellenführer Hannover 96 schockt Kiel mit zwei Kopfballtoren und feiert den vierten Sieg im vierten Saisonspiel. Für Holstein ist es die dritte Pleite.

Kiel/Hannover - Hannover 96 hat seinen Traumstart in der 2. Fußball-Bundesliga fortgesetzt. Der Tabellenführer aus Niedersachsen feierte mit dem 2:1 (0:1) bei Holstein Kiel den vierten Sieg im vierten Spiel. Phil Harres (21. Minute) hatte den Bundesliga-Absteiger vor 14.757 Zuschauern in Führung gebracht. Virgil Ghita (62.) und Benjamin Källmann (69.) trafen für die Gäste.

Die zunächst eher defensiv orientierten Kieler lauerten auf Unaufmerksamkeiten der Gäste, um dann schnell umzuschalten. Nach einer guten Viertelstunde wurde Holstein aktiver und belohnte sich nach der ersten gefährlichen Aktion direkt mit der Führung. Eine starke Flanke des überraschend als Rechtsverteidiger aufgebotenen John Tolkin verwandelte Harres zum 1:0.

Hannover bleibt geduldig, Kiels Aufbäumen kommt zu spät

Hannover zeigte sich unbeeindruckt. In der 39. Minute landete ein Freistoß von Maurice Neubauer aus mehr als 20 Metern Entfernung an der Latte des Kieler Tores. Wenig später war Holstein-Keeper Jonas Krumrey gegen Jannik Rochelt zur Stelle. Nach dem Seitenwechsel setzte sich die Überlegenheit der Niedersachsen fort. Mit ihren platzierten Kopfbällen sorgten Abwehrchef Ghita und der eingewechselte Källmann für die verdiente Führung der Gäste.

Erst nach dem Rückstand schaltete Holstein wieder in den Offensiv-Modus. Doch das Aufbäumen der „Störche“ kam zu spät, um dem Spiel noch eine Wendung zu geben. Am Ende stand die dritte Niederlage in der noch jungen Saison.