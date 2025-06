Hannover/Bremen - Für Fahrradfahrer gibt es kaum bessere Großstädte in Deutschland als Hannover und Bremen. Das geht aus dem Fahrradklima-Test des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) hervor. Die beiden Städte landeten dabei mit einer Gesamtbewertung von 3,52 und 3,54 auf den Plätzen zwei und drei hinter Frankfurt am Main (3,49). Die Bewertung orientiert sich an Schulnoten.

Im Vergleich zu 2022 habe sich an der Bewertung der beiden Landeshauptstädte kaum etwas geändert, teilte der ADFC mit. Beide wurden in der Kategorie der größten Städte mit mehr als 500.000 Einwohnern bewertet. Auf Platz vier folgte Leipzig mit einer 3,70.

Radfahrer kritisieren zu viele Hindernisse

Beim Blick auf das gesamte Bundesland Niedersachsen falle auf, dass die Mehrheit - 61 Prozent - der befragten Radfahrerinnen und Radfahrer sich nicht sicher fühle. Das bleibe ein zentrales Problemfeld, teilte der ADFC in Niedersachsen mit. Immerhin: 2022 gaben das noch 70 Prozent an. Mehrheitlich wurden zudem fehlende Rücksichtnahme anderer Verkehrsteilnehmer sowie zu viele Hindernisse kritisiert. Lob gab es beispielsweise häufig für die Erreichbarkeit von Stadtzentren.

Für die zuletzt immer alle zwei Jahre durchgeführte Erhebung wurden mehr als 200.000 Radfahrer in Deutschland zwischen September und Dezember 2024 befragt. Sie sollten zu verschiedenen Fragestellungen Schulnoten von 1 bis 6 vergeben - etwa zum Stellenwert des Radverkehrs oder der Sicherheit beim Radfahren. Nicht-Radfahrer nahmen nicht teil. In 1.047 Städten und Gemeinden nahmen laut ADFC ausreichend Menschen - zusammen 184.518 - für eine belastbare Bewertung teil. In Niedersachsen wurden knapp 23.000 Menschen befragt.

Nordhorn in Niedersachsen am besten bewertet

Aus Niedersachsen schnitten außerdem Oldenburg sowie Nordhorn in der Grafschaft Bentheim in ihren Kategorien gut ab. Bei den Städten mit 100.000 bis 200.000 Einwohnern belegte Oldenburg (3,58) den dritten Platz, bei den Städten mit 50.000 bis 100.000 Einwohnern rangiert Nordhorn (2,83) auf dem zweiten Platz. Die Kleinstadt in der Grafschaft Bentheim ist damit auch unter allen untersuchten Städten und Gemeinden in Niedersachsen, die mit der besten Bewertung. Lob gab es zudem für Städte wie Celle, die zuletzt in den Radverkehr investiert hätten, etwa durch bessere Ampelschaltungen.

Die beste Note bundesweit erhielt die Gemeinde Wettringen in Nordrhein-Westfalen mit 1,55. Sie wurde in der Kategorie der kleinsten Kommunen - mit weniger als 20.000 Einwohnern - bewertet.